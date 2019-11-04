النشرة: الجيش يسيّر دورياته في صيدا ويمنع اقفال الطرقات ويفتح المقفلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان الاضراب العام شل مدينة صيدا ويسير ​الجيش اللبناني​ دورياته في المدينة بشكل مكثف ويمنع اقفال الطرقات من جهة، ويعمد الى فتح المقفلة بمستوعبات ​النفايات​ أو بالعوائق من جهة أخرى، حيث سجل اقفال طريق القياعة و​مكسر العبد​ وقرب مسجد الصديق و​اوجيرو​ حيث جرى فتحها سريعا.

واعتمد المحتجون اسلوبا جديدا في فرض الاضراب العام اذ قاموا باقفال بعض المؤسسات بالسلاسل المعدنية ومنها مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي لمنع لمنع الموظفين من الدخول اليها.

وما زال تقاطع "ايليا" سالكا امام ​حركة المرور​ حيث يتواجد الجيش اللبناني بكثافة لمنع اقفالها، في وقت شل الاضراب العام المدينة وأقفلت ​المدارس الرسمية​ والخاصة