صوت لبنان: اصابة شخص في قدمه برصاص مطاطي في البحصاص

أفادت إذاعة ​صوت لبنان​ بأن شخصا اصيب في قدمه برصاص مطاطي في منطقة البحصاص. وأفادت بأن تصادما وقع بين الجيش والمتظاهرين في المنطقة على خلفية قطع الطريق.

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