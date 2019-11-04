قيومجيان: المطلوب حكومة اختصاصيين تعيد الثقة للشعب وتنجح بمعالجة الازمات

لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ​ريشار قيومجيان​ إلى أن "الناس الموجودة في الشارع فقدت الثقة بكل الطبقة السياسية وما نشهده من تحركات للسلطة القائمة يؤكّد انها تهتم بأمور كثير والمطلوب واحد حكومة اختصاصيين تعيد الثقة للشعب وتنجح بمعالجة الازمة المالية - الاقتصادية الحادة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار قيومجيان إل أن "بالشكل يحق للجميع التظاهر ولكن كنت اريد ان ارى ​رئيس الجمهورية​ رئيساً جامعاً لكل اللبنانيين عوض إظهاره وكأنه رئيس حزب او تيار"، لافتاً إلى أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ وجه خلال ​تظاهرة​ بعبدا 3 رسائل، الرسالة الاولى لمحازبي "التيار" الذين اصيبوا باحباط جراء الانتفاضة على اداء ​السلطة​ والعهد، والهدف اعادة استنهاضهم، الرسالة الثانية للمتظاهرين الاخرين الذين يملؤون الساحة كي يقول لهم ان "التيار" ايضاً يملك القدرة على التحرك في الشارع ولكن ما شهدناه امام ​قصر بعبدا​ كان شارعا صغيرا مقارنة بالساحات الكبيرة والانتفاضة الجامعة لكل المناطق و​الطوائف​ اللبنانية والرسالة الثالثة لرئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ للقول "ان امثل ما امثل واريد ان اكون جزءا اساسيا في ​الحكومة​ المقبلة ولا يمكن لاحد استبعادي".

واعتبر أن " ما شاهدناه هذه المساء رسالة معبرة وتجديد التأكيد ان الشارع المنتفض يريد حكومة مستقلة عن كل الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ 30 عاما"، مؤكداً أنه "لدينا آليات دستورية يجب احترامها وما يطلبه المتظاهرون وما نطالب به كـ"القوات اللبنانية" هو المضي ب​الاستشارات النيابية​ باقرب وقت ممكن لتكليف رئيس حكومة ليقوم بتشكيل حكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية والقوى الموجودة".