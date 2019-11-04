شكرا لقرائتكم خبر عن أمين إعلام البرلمان: أجهزة الدولة تصدت بقوة للشائعات الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قنوات الإخوان تواصل بث أكاذيبها من خلال المعلومات الكاذبة والمزيفة، ومحاولة إعادة إنتاج المواد الفيلمية القديمة عبر مواقعها وصفحاتها الإلكترونية، خاصة القضايا التى تثير الفتن فى المجتمع، ويتم تداولها بشكل كبير على أنها معلومات حديثة وجديدة للتشكيك في الدولة ومؤسساتها.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن صفحات الجماعات الإرهابية وقنواتهم أصبحوا منابر للشر، لأنه تركز فقط على نشر الأكاذيب والشائعات المستمرة لضرب الدولة واقتصادها، مؤكدًا، أن المواطنين لديهم وعى شديد بكل ما تروجه هذه القنوات والصفحات الإخوانية الكاذبة التى تستهدف الدولة ومؤسساتها.

وتابع أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الحكومة فى صد الشائعات التى تٌروج من الموالين للإخوان، والرد عليها بكل الحقائق، وهو ما يؤكد أن الإجراءات التى تأخذها الدولة قوية ورادعة لوقف أى شائعة تضر بالبلاد.

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