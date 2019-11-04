أوبرا الإسكندرية تحيي ثالث حفلات مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):
نظمت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، مساء أمس الأحد، ثالث حفلات خلال مهرجان الموسيقى العربية الـ28، والذي تستمر فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري، على مسرح سيد درويش.
وأحيا الحفل الفنان اللبناني جهاد عقل، كما شارك في الحفل الفنان المغربي فؤاد زبادي، بمشاركة فرقة الحفني للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي، كما شدت نجمة الأوبرا حسناء برائعة أم كلثوم "هذه ليلتي".
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