تابلت ولاب توب في جهاز واحد من "تريكستور"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ): أطلقت شركة "تريكستور" الحاسوب اللوحي Primetab S11B الجديد، الذي يمكن تحويله إلى لاب توب، بفضل حامل مدمج به مع لوحة مفاتيح قابلة للفك. وأوضحت الشركة الألمانية أن الحاسوب اللوحي Primetab S11B الجديد يمتاز بشاشة IPS قياس 11.6 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل مع سماعة ستريو وكاميرا ويب. Advertisements وينبض بداخل التابلت الجديد معالج Intel Celeron N3350 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت. ويأتي الجهاز بسُمك 9 ملم ووزن 780 جرامًا، ويدعم تقنية WiFi ومنفذي USB 3.0. وأعلنت تريكستور أن سعر الحاسوب اللوحي Primetab S11B الجديد يبلغ 299 يورو.

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