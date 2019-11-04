فيليبس تطرح شاشة جديدة بتقنية 4K

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام- (د ب أ): أطلقت شركة فيليبس الشاشة Brilliance 272P7VUBNB الجديدة بسعر 319 دولار أمريكي. وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة Brilliance 272P7VUBNB الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وتتمتع بدقة وضوح 4K البالغة 3840×2160 بيكسل، ودرجة سطوع 350 قنديلة في المتر المربع. Advertisements كما تمتاز الشاشة الجديدة بزمن استجابة 5 ميللي ثانية، ونسبة تباين 1000:1 مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 122%، ونطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 103%. وتدعم الشاشة الجديدة منافذ DisplayPort وHDMI وUSB 3.2 Gen 2، بالإضافة إلى منفذ Gigabit-Ethernet ومنفذ لسماعة الرأس. وبفضل تقليل أجزاء الضوء الأزرق توفر الشاشة Brilliance 272P7VUBNB الجديدة حماية جيدة للعينيين، كما يمكن إمالة الشاشة وضبطها في العديد من أوضاع الضبط.

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