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مون يقترح حواراً مع آبي لحل الخلاف بين كوريا الجنوبية واليابان

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قالت متحدثة باسم مون جيه إن رئيس كوريا الجنوبية إن الرئيس اقترح اليوم الاثنين، عقد محادثات على مستوى عال لحل خلاف سياسي وتجاري متفاقم مع اليابان خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وأضافت المتحدثة أن الزعيمين عقدا محادثات استمرت 11 دقيقة على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) في بانكوك.
ونقلت عن آبي قوله إنه يأمل بحل الخلاف من خلال كافة الوسائل المتاحة.

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