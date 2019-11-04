قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن ثلاثة مسؤولين في مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض لن يمثلوا هذا الأسبوع لمقابلات يسعى إليها مجلس النواب الأميركي في إطار تحقيق بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول أن القائم بأعمال مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت لن يلبي طلب استدعاء من أجل الإدلاء بشهادته يوم الأربعاء. اقرأ أيضاً...ترامب يطالب بكشف هوية مسرب مكالمته مع الرئيس الأوكراني وقال إن مديرين معاونين آخرين بمكتب الميزانية وهما مايكل دوفي وبريان مكورماك لن يمثلا أيضاً للإدلاء بشهادتيهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر بشأن مساءلة ترامب.. مسؤولون في البيت الأبيض يمتنعون عن الإدلاء بشهاداتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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