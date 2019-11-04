لفتت مصادر مطّلعة على أجواء بعبدا، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الاتصالات الّتي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الدعوة الى الاستشارات، لم تنتهِ بعد إلى تحديد موعد لهذه الخطوة في الساعات القليلة المقبلة".
وعمّا إذا كان قد تغيّر شيء في الموقف بعد دعوة الرئيس عون الى توحيد الساحات، أوضحت أنّ "رئيس الجمهورية يتمنّى أن يتجاوب روّاد الساحات جميعًا مع دعوته إلى تكوين ساحة واحدة للجميع، للبحث في أقصر الطرق إلى توحيد هذه الساحات، والحوار حول العناوين الثلاثة الّتي أطلقها في كلمته الى المتظاهرين أمس".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية: اتصالات عون لم تنتهِ بعد إلى تحديد موعد للاستشارات بالساعات القليلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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