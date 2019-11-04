حنكش: الجيل الجديد بحاجة لعقلية جديدة أنتم لا تتقنوها

سأل عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ "ما بالكم لم تتعظوا؟"، مشيراً الى أن "الشعب يريد أفعال، لا مراوغة، شعر، وشعارات فضفاضة بعيدة عن مطالب الثورة:

١. إستقالة ​الحكومة​، أُنجزت رغماً عنكم

٢. تأليف حكومة مستقلة فوراً خارج الأحزاب ولا لبدعة التكنوسياسية

٣. إنتخابات نيابية مبكرة".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، اكد حنكش أن "الجيل الجديد بحاجة لعقلية جديدة، أنتم لا تتقنوها".

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