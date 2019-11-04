ذكرت مصادر متابعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عَبّرا في خطابَيهما أمس عن مَد اليد إلى الآخرين من أجل التحاور والتلاقي، فجاء
الردّ عليهما في ساحة رياض الصلح أنّ الهدف من الحراك هو إسقاط سلاح "حزب الله"، لأنه لا ينبغي أن يكون هناك سلاح في لبنان إلّا سلاح الجيش اللبناني".
وتوقّعت أن "ينتهي الحراك قريبًا، لتذهب البلاد إلى اصطفاف سياسي جديد، أي إلى طبيعة 8 آذار و14 آذار وإلى انقسام سياسي وطائفي، لأنّه يبدو أنّ سياسة اليد الممدودة والحوار تخرّب بعض الأجندات السائدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجمهورية توقعت انتهاء الحراك قريبا: يبدو أن سياسة اليد الممدودة تخرب بعض الأجندات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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