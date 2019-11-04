إغلاق الملاحة الجوية في مطار مصراتة الدولي بشكل مؤقت

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية ​طرابلس​، أغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت في مطار ​مصراتة​ الدولي جراء قصف جوي لطائرات ​الجيش الوطني​ الليبي التابع للمشير ​خليفة حفتر​. وأشارت إدارة ​المطار​ إلى "عودة ​طائرة​ الخطوط الأفريقية القادمة من مطار تونس قرطاج لمطار صفاقس بسبب إغلاق مؤقت للمجال الجوي لمطار مصراتة على إثر تواجد طيران حربي بالمنطقة".

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