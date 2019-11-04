مسيرات في العاصمة الرومانية بوخارست احتجاجا على قطع الأشجار

خرج آلاف المواطنين الرومانيين في العاصمة بوخارست ومدن أخرىن بمسيرات احتجاجية على قطع الأشجار غير القانوني الذي يمارس على نطاق واسع ويعتقد الناس أنه وراء مقتل اثنين من عمال الغابات خلال الشهرين الماضيين.
وذكرت محطات تلفزيونية محلية أن ما يقدر بأربعة آلاف شخص في وسط بوخارست شاركوا في مسيرة باتجاه وزارة المياه والغابات وهم يدقون الطبول ويرددون هتافات "غابتنا ليست سلعة لكم" و"لصوص".
يذكر انه نظمت هذه الاحتجاجات جماعة السلام الأخضر برومانيا وجماعات أخرى معنية بالبيئة وطالبت بإجراء تحقيقات جنائية شاملة في حوادث القتل والهجمات ضد عمال الغابات والتحديث الفوري لنظام تعقب قطع الأشجار وتشديد القوانين.
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