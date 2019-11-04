رئيس وزراء أثيوبيا: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 86 قتيلا

أعلن رئيس وزراء ​إثيوبيا​ ​أبي أحمد​، ارتفاع عدد قتلى ​احتجاجات​ الشهر الماضي إلى 86 قتيلا وحث المواطنين على مقاومة القوى التي تهدد وقف تقدم البلاد.

ورأى أبي في ​مؤتمر​ صحفي انه "يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا خطوتين إلى الوراء كلما تحركنا خطوة إلى الأمام".

وأوضح أبي أن عدد القتلى يشمل 82 رجلا وأربع نساء وذلك مقارنة مع 78 شخصا في الأسبوع الماضي، مضيفا أن معظمهم من العرقين الأمهري وأورومو من المسلمين والمسيحيين.

هذا وشهدت البلاد احتجاجات مماثلة الشهر الماضي في عدة مدن بإقليم أوروميا أكبر المناطق السكانية بالبلاد مما أثار شبح عنف عرقي قالت ​الأمم المتحدة​ إنه تسبب بالفعل في نزوح أكثر من مليوني شخص.