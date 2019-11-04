تجدد المظاهرات في تشيلي والمحتجين يشتبكون مع قوات الأمن

نزل آلاف المتظاهرين في ​احتجاجات​ جديدة ب​تشيلي​ على الرغم من استبدال الرئيس سيباستيان بينيرا 8 وزراء رئيسيين ومحاولاته تطمين المتظاهرين، أنه سمع نداءاتهم الداعية إلى مزيد من المساواة وتحسين الخدمات الاجتماعية إلا أن تجدد الاحتجاجات أدت إلى وقوع ​اشتباكات​ بين المتظاهرين و​قوات الأمن​.

وأكد رئيس ​الصليب الأحمر​ في تشيلي، باتريسيو أكوستا، أن عدد الجرحى في الاحتجاجات التي تجري في تشيلي منذ 17 تشرين الأول يصل إلى أكثر من 2500 شخص. وأضاف: "لا يقوم الصليب الأحمر بإحصاء الأشخاص الذين لديهم جروح بسيطة، كما أنه لا يتم حساب المتأثرين من ​الغاز​ المسيل للدموع رغم أنهم يعانون من مشاكل في البصر والجلد.

يذكر انه اندلعت الاحتجاجات في 17 تشرين الأول بسبب الارتفاع في سعر تذكرة ​مترو الأنفاق​ للمرة الرابعة في غضون بضعة أشهر، وذلك بسبب الأجندة الاجتماعية التي يتبعها الرئيس سابيستيان بينيرا.