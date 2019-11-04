ترامب يصف جونسون بأنه الرجل المناسب في الوقت الراهن

حث الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ورئيس حزب ​بريكست​ نايجل فيراج على التلاقي معا لحماية فرص توسيع التجارة الأميركية-البريطانية بعد انفصال ​بريطانيا​ عن ​الاتحاد الأوروبي​. ووصف ترامب، جونسون بأنه "الرجل المناسب في الوقت الراهن". من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين ​واشنطن​ وبكين سيوقع في "مكان ما ب​الولايات المتحدة​"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن اختيار مكان توقيع الصفقة أبسط مسألة، كون الشيء الرئيسي هو تحقيق تقدم في المفاوضات.

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