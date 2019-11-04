العثور على "حلاق رونالدو" مقتولا في ظروف غامضة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media صورة سابقة نشرها فيريرا مع رونالدو

وفوجئ العامل بجثمان فيريرا ممددا على السرير وقد تعرض لطعنات نافذة عدة، الجمعة، في فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، حسبما أفادت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية.

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وفيريرا ابن جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، ارتبط اسم بقصات لنجم يوفنتوس الإيطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة.

والتقط المحققون خيطا مهما، عندما أبلغ نزلاء الفندق عن صوت ضجيج يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.