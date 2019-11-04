الجيش الليبي يدمّر قواعد جديدة لتخزين طائرات الوفاق المسيّرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يدمر قواعد جديدة لتخزين طائرات الوفاق المسيرة

الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال الجيش الليبي، إن قواته الجوية قصفت عدة مواقع تابعة لمليشيات قوات الوفاق بالكلية الجوية بمصراتة والقسم العسكري لمطار معيتيقة بطرابلس، ودمرّت البنى التحتية لغرف الطائرات المسيّرة.



وأوضح في بيان، مساء الأحد، أن سلاح الجوّ نفذّ ثلاث غارات جوية استهدفت مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة بالكلية الجوية بمصراته، وغارة جوية استهدفت غرفة عمليات تابعة للمليشيات بالقسم العسكري بقاعدة معيتيقة، تستخدم في تجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها، وقام بتدمير كل هذه المرافق بنسبة 100 بالمائة.

وتتبع قاعدة "الكلية الجوية" الاستراتيجية في مصراتة سلطة حكومة الوفاق الوطني، وتنطلق منها طائراتها الحربية والمسيرة، كما تقوم بدور عسكري هام في دعم قواتها، من خلال استقبال الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج خصوصا من تركيا.

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وفي طرابلس، كثفت مقاتلات سلاح الجو من غاراتها الجوية على تمركزات الميليشيات المسلحة في عدد من محاور القتال بطرابلس، واستهدفت تجمّعاتهم بمناطق عين زارة وخلّة الفرجان، بالتوازي مع تقدمّ القوات البرية نحو مواقع جديدة.

والأحد، أعلن الجيش الليبي، أنّه دفع بتعزيزات عسكرية جديدة مدعمة بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى العاصمة طرابلس، للإلتحاق بباقي الوحدات العسكرية في مختلف محاور القتال ودعمها من أجل التقدم لمواقع جديدة، تمهيدا لدخول المعركة مرحلة جديدة أكثر شراسة.

وتضاف هذه التعزيزات الجديدة إلى الوجود العسكري القوي الذي يمتلكه الجيش الليبي ضواحي طرابلس، بعدما سجلت قواته تقدمات هامة وسيطرت على مواقع مهمة خاصة جنوب العاصمة، لكن يتوقع من وراء هذه الخطوة، أن يقوم بتوسيع رقعة القتال وفتح جبهات جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل حسم المعركة في أسرع وقت ممكن.