شكرا لقرائتكم خبر عن قيادية بتحالف الإخوان تفضح أردوغان: "محاصر ومهدد بالاغتصاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت آيات عرابى الإعلامية بتحالف الإخوان، هجومًا حادًا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الراعى الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، واصفًا إياه بالرئيس المحاصر والمهدد بالاغتصاب".

وقالت "عرابى": "وزير الدفاع التركي يقول إنه يتفاوض مع سوريا من أجل تسليم أسرى سوريين، لكن "أردوغان" محاصر ومستهدف ومهدد بالاغتصاب" على حد قولها، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان تدعوها أن تمدح "أردوغان" وتصفه بالرجل الوحيد الذى يهتم بشئون المسلمين".

ووصفت آيات عرابى، جماعة الإخوان الإرهابية بالغنم، قائلة: "ولو أعيتهم الحيلة وعجزوا عن الرد من الممكن أن يقولوا إنه ينتظر حتى انتهاء معاهدة 2023 ليعيد الخلافة الإسلامية وهذا تفسير أحمق ولكنه مريح ويجعل الغنم ينتظرون سنتين أو ثلاث".

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