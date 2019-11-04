اليوم.. الحكم على متهم بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، الحكم في إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد أبوزيد بتهمة تمويل جماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام بالسجن المؤبد، والمشدد والبراءة لحسن مالك وبعض المتهمين حضوريًا، وبعض المتهمين الهاربين بينهم المتهم.

وعثرت النيابة بمساكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.