اليوم.. اجتماع "نقل البرلمان" برئاسة النائب هشام عبدالواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تستكمل اليوم الاثنين، لجنة النقل والمواصلات بمجلس خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام عبدالواحد، مناقشة نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة مطروح في الفترة من 9 إلى 14 من سبتمبر سنة 2019، فيما يتعلق بمحطة سكة حديد مرسى مطروح.

وناقشت اللجنة، أمس، الصياغات النهائية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتضمنت التعديلات الواردة على القانون الوارد من الحكومة في مادته الأولى، استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر لينص على أن "خطوط السكك الحديدية ومنشآتها ومبانيها الخاصة بالتشغيل، والأراضي المملوكة لها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام للدولة ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم".

وتضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر تنص على إنهاء تخصيص النفع العام عن أراضي الهيئة المذكورة، عدا ما ورد بالمادة السابقة وما تشغله القوات المسلحة من أراضي ومنشآت لاستخدامها، وينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضي، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.