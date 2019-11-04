اليوم.. "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030" بالأعلى للثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أمسية ثقافية بعنوان "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030"، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر المجلس.
يشارك بالأمسية عدد من المهتمين والأساتذة المتخصصين في مجالات علوم الاقتصاد والإدارة والاجتماع؛ من بينهم الدكتور سمير مرقص، والدكتور صفوت النحاس، والدكتورة منى الحديدي.
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