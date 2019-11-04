اليوم.. جامعة القاهرة تكرّم أصحاب الأبحاث في المجلات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، احتفالية "النشر العلمي الدولي الإصدار 24" لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف كليات ومعاهد الجامعة الذين نشروا أبحاثهم، في مجلات علمية دولية باسم جامعة القاهرة خلال 2018، وتوزيع مكافآت النشر الدولي وشهادات التقدير، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وقال الخشت إنّ الجامعة حققت تفوقًا على نفسها في النشر الدولي 2018 مقارنة بـ2017، إذ بلغ عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة في المجلات الدولية 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة زيادة 13%.

وأكد أنّ الجامعة تسعى لتوفير البيئة الداعمة للباحثين للنهوض بعملية البحث العلمي والنشر الدولي، الذي يُعد من أولويات الجامعة، موضحًا أنّ الجامعة اهتمت بتيسير سبل النشر في المجلات العلمية المحلية والدولية المرموقة، وأنّ الإجراءات نتج عنها تطور مستمر وزيادة ملحوظة في معدلات النشر العلمي الدولي باسم جامعة القاهرة.