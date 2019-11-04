اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "الشباب" وشركة لاكتشاف المواهب الكروية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة المؤتمر الصحفي لإعلان بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "STAR LAB" الهولندية، لإطلاق مشروع "STARS OF EGYPT". ويذكر أن العقد، لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في كرة القدم.​

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