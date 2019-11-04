اليوم.. المرافعة في محاكمة متهمين اثنين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، للمرافعة في إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.