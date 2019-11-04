بمشاركة المدير والخفير.. ضبط موقع للتنقيب عن الآثار داخل مدرسة في المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا 4 أشخاص، بحيازتهم قطعًا أثرية، أثناء تنقيبهم عن الآثار، داخل مدرسة، وتبيّن أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع مدير المدرسة وخفيرها.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مدرس خاصة، في شارع الحرية بجوار مسجد الفولي.

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وشكّل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، ومعاونة النقيب أحمد معتز، وبالانتقال والفحص جرى ضبط "محمد م." 36 سنة خفير خصوصي بالمدرسة، وبمواجهته بما جاء بالتحريات، أقر بصحتها وأنه اتفق مع "محمد ف." 40 سنة، موظف، وعضو مجلس إدارة جمعية تعاونية، و"عمار م." 25 سنة طالب بكلية السياحة والفنادق، و"محمود ا." 24 سنة طالب بمعهد عالي للهندسة، بالاتفاق مع مدير المدرسة "م. ي." 45 سنة، بالتنقيب عن الآثار داخلها عقب انتهاء اليوم الدراسي الخميس والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، على أن يسهل الأخير دخولهم وتأمنيهم أثناء الحفر والتنقيب.

وبإرشاد الخفير ألقي القبض على المتهمين داخل غرفة المعلمين أثناء قيامهم بالتنقيب، إذ تبين وجود حفرة بعمق 25 مترًا وعثر على الأدوات المستخدمة في الحفر، كما تم ضبط قطع أثرية بحيازتهم على شكل قاعدة من الجرانيت بها نقوش ورسومات فرعونية، ومثبت أعلاها شكل قدم يشتبه في أثريتها، وبمواجهتهم أقروا بالتنقيب عن الآثار وأيدوا ما جاء باعترافات الخفير.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11949 إداري قسم شرطة المنيا، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والعمل على ضبط مدير المدرسة.