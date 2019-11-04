"الخرطوش" ينهي حياة سيدة بدمياط.. انتحرت في ظروف غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
شهدت قرية الخياطة في دمياط حادثًا مؤسفًا، في وقت متأخر من مساء الأحد، إذ أقدمت سيدة في العقد الرابع من العمر على الانتحار بإطلاق عيار ناري على رأسها، وأخطرت قوات الشرطة بالواقعة.
واستقبل مستشفى دمياط التخصصي "فاطمة ع."، جثة هامدة، وكشف تقرير الطب الشرعي عن أن الحادث دافعه الانتحار واستخدمت السيدة سلاح ناري محلي الصنع "خرطوش"، وأطلقت على نفسها النار، ما أدى إلى مصرعها في الحال.
وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، واستصدار قرار بدفن الجثة.
وشهدت المحافظة وقائع انتحار متكررة في الأسابيع الأخيرة، بعضها لشباب بسبب ظروف نفسية ومادية أو لخلافات أسرية.
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