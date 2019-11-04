كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رأسه طارت بعيدا عن جسده.. الجيش الأمريكي يفرج عن صور جديدة لعملية قتل البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية عن إمكانية عرض بعض المشاهد من عملية قتل زعيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، ومن حينها يترقب الملايين هذا الإعلان لمعرفة تفاصيل هذه العملية، التي أطلق عليها "كايلا مولر".

وأخيرًا، أفرجت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي عن بعض الصور الخاصة للعملية، ومقطع فيديو جديد وفقا لــ"العربية نت".

التنسيق مع الاستخبارات العراقية و"قسد"

بدأ الهجوم على المجمع السكني الذي كان يقطنه الإرهابي الأول في العالم، ويقع في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، بعد التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والاستخبارات العراقية، حيث قامت القوة المكلفة بحماية 11 طفلا موجودين في المجمع السكني، وتسليمهم إلى راع أغنام يعيش بالمنطقة وطلبوا منه الهروب لمسافة تبعد كيلومتر واحد، وألا يعود إلا بعد سماع دوي ثلاثة غارات قوية.