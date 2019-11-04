عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختطاف 9 من طاقم سفينة نرويجية قبالة سواحل بنين

الإثنين 4 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت شركة جي.جي أوجلاند النرويجية للشحن، الأحد، إن قراصنة اعتلوا إحدى سفنها خلال رسوها قبالة ساحل بنين أمس وخطفوا 9 من أفراد طاقمها.



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وأضافت الشركة أن باقي أفراد طاقم السفينة إم.في بونيتا أخطروا السلطات بالحادث وأن الباخرة رست في ميناء كوتونو في وقت لاحق من نفس اليوم.

وتشهد سواحل بنين عمليات قراصنة من حين لآخر، ففي 4 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت السفارة الروسية في بنين أن قراصنة هاجموا سفينة شحن قبالة سواحلها، وخطفوا 6 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 26 شخصًا.

وأوضحت السفارة الروسية أن من بين طاقم السفينة 20 مواطنًا روسيا، و4 أوكرانيين واثنين آخرين من مواطني جورجيا، قبل إطلاق سراحهم نهاية الشهر نفسه.