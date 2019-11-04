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مطالب برلمانية بإصدار قانون تنظيم الفتوى للتصدى للآراء المتطرفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، فى الجلسة العامة للبرلمان، ليتم إقراره وإصداره خلال دور الانعقاد الحالي، نظرًا لوجود ضرورة ملحة لمواجهة الفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين.

وقال أبو الخير، لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لوضع ضوابط وقواعد حاسمة للتصدى للفتاوى الشاذة والمنحرفة التى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع، وأن يتضمن التشريع عقوبات رادعة لأى شخص غير متخصص يصدر فتاوى ويتسبب فى البلبلة فى المجتمع.

كما أكد عضو مجلس النواب ضرورة مواجهة الفتاوى المتطرفة، والتصدى لأى فتوى تحرض على التطرف والعنف والإرهاب.

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جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى العامة، لوضع ضوابط لإصدار الفتاوى، وحدد جهات معينة لتصدر تصاريح الفتوى للمتخصصين، وتضمن عقوبات ضد من يخالف أحكامه. 

 

 

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