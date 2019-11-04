شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود المملكة في توحيد الصف اليمني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:48 صباحًا, 4 نوفمبر 2019 م المناطق - وكالات أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الميسري قال خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب: ” إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها”.

وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.

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