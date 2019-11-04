فرانكفورت يرد الخماسية لكوفاتش ويكتب نهايته مع بايرن ميونيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش من تدريب الفريق بعد تعرض الفريق لخسارة ثقيلة بنتيجة 1-5 أمام إينتراخت فرانكفورت في الجولة العاشرة للدوري الألماني "بوندسليجا".

وجاء رحيل كوفاتش بعد موسم و4 أشهر من توليه تدريب الفريق في يوليو/تموز 2018، خلفا للمدرب المخضرم يوب هاينكس، الذي رحل بنهاية موسم 2017-2018.

أداء باهت ونتائج مخيبة

وخلال تلك الفترة حقق كوفاتش 3 ألقاب، هي السوبر المحلي والدوري والكأس للموسم الماضي 2018-2019، لكن الفريق لم يكن مقنعاً على صعيد الأداء في أغلب الأوقات.



بايرن قدم أداء باهتا مع كوفاتش، خاصة بعد خروج الفريق مبكراً من دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي الموسم الماضي، وهو ما لم يحدث منذ عام 2011، حين ودع البطولة أمام إنتر ميلان الإيطالي بقاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين بعد تعادل 3-3 بمجموع المباراتين.

ولطالما انتقدت إدارة بايرن، متمثلة في الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيجه، مستوى الفريق في عهد كوفاتش، رغم تحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

فرانكفورت يرد خماسية البداية



كوفاتش تولى تدريب بايرن ميونيخ قبل بداية موسم 2018-2019، استنادا على نجاحاته مع فرانكفورت، الذي حقق معه كأس ألمانيا لموسم 2017-2018، بالفوز في النهائي على بايرن تحديدا.

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وفي أول مباراة رسمية لكوفاتش مع الفريق البافاري، حقق فوزا عريضا على فرانكفورت بخماسية دون رد، ليحقق كأس السوبر الألماني في أغسطس/آب 2018.

كذلك كانت آخر مباراة للمدرب الكرواتي أمام فرانكفورت أيضا، وخسرها هذه المرة بخماسية مقابل هدف، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الألماني هذا الموسم، لتتم إقالته بعد تراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 18 نقطة.

كوفاتش الذي كان لاعبا سابقا لبايرن (2001-2003) حقق 3 ألقاب خلال ولايته التي استمرت 16 شهرا، هي الدوري والكأس والسوبر في ألمانيا.

التاريخ من الباب الضيق

كتابة التاريخ التي صنعها كوفاتش مع بايرن في مباراته الأولى، تختلف تماما عن التاريخ الذي كتبه في آخر مبارياته، حيث حقق الخسارة الأكبر لبايرن منذ 10 سنوات، عندما سقطت كتيبة يورجن كلينسمان في 4 أبريل/نيسان 2009، بالنتيجة نفسها ضد فولفسبورج.

لم تكن خسارة فرانكفورت، إلا ترجمة لمجموعة نتائج سلبية، أعقبت الفوز التاريخي 7-2 على توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهي المسيرة السلبية التي شهدت خسارتين في الدوري ضد هوفنهايم (1-2) وفرانكفورت (1-5)، وتعادل مع أوجسبورج (2-2) وفوز بشق الأنفس على يونيون برلين الصاعد حديثاً (2-1)، وفوز بالنتيجة نفسها على بوخوم فريق القسم الثاني، في كأس ألمانيا، وفوز 3-2 بصعوبة على أوليمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

"العين الرياضية" تلقي الضوء عبر الإنفوجراف التالي على أرقام كوفاتش مع بايرن ميونيخ خلال موسم ونصف تقريبا مع الفريق.





