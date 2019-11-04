رئيس وزراء رومانيا المكلف يواجه اقتراعا لسحب الثقة

تواجه حكومة رئيس وزراء رومانيا المكلف لودوفيك أوربان المنتمية للوسط اقتراعا على الثقة في البرلمان، الإثنين، تهدد نتيجته بتمديد فراغ في دوائر صنع القرار بالاتحاد الأوروبي.



وكان من المقرر أن يتولى فريق المفوضية الأوروبية الجديد مهامه في أول نوفمبر/تشرين الثاني، لكن خلافا سياسيا محتدما في بوخارست حال دون ترشيحها مفوضا، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير الموعد إلى ما بعد أول ديسمبر/كانون الأول.

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وتتألف المفوضية من ممثل واحد لكل دولة عضو ولديها صلاحيات منها التفاوض على الاتفاقات التجارية والإشراف على ماليات الدول الأعضاء واقتراح قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بمجالات عدة منها البيئة والهجرة.

وفي حال خسر أوربان باقتراع الثقة سيتعين على رئيس البلاد ترشيح رئيس وزراء جديد مما سيؤجل اختيار ممثل رومانيا في المفوضية الأوروبية.

وقال مساعدو أوربان في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء الماضي، إنه سيعلن مرشح رومانيا للمفوضية بعد اجتياز الاقتراع.