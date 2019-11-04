شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخطط واشنطن لبناء 3 قواعد شمال سورية؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تحضيرات أمريكية تجري شمال وشرق سورية لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي، في كل من القامشلي ومناطق أخرى. وأكدت مصادر موثوقة، لـ«المرصد»، أن الولايات المتحدة تسعى لأن يكون لها وجود فعلي لمنع وقوع الأجواء في هذه المنطقة بيد الآخرين، إضافة إلى السيطرة على المنشآت النفطية.

وكان المرصد حصل أمس الأول على معلومات جديدة تشير إلى عملية تقاسم النفوذ في مناطق شمال شرقي سورية التي تجري حالياً، في ظل الوجود الروسي والأمريكي المشترك داخل المنطقة بعد أن كانت القوات الأمريكية انسحبت ثم عادت مرة أخرى ودخلت القوات الروسية إلى المنطقة وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه بين الأتراك والروس في «سوتشي» الشهر الماضي.

على صعيد آخر، تتواصل الاشتباكاتُ العنيفة والقصف المكثف بمنطقة أبورأسين في ريف مدينة رأس العين شمال شرقي سورية. وأوضح المرصد السوري أن قوات سورية الديمقراطية «قسد» تمكنت من استعادة السيطرة على نحو 13 قرية في المنطقة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.