شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح: قانون انتخاب جديد هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الرئاسة العراقية، أن مشروع القانون الانتخابي الجديد سيقدم إلى مجلس النواب هذا الأسبوع. وقالت في بيان عبر «تويتر» أمس، إن الرئيس برهم صالح أكد خلال لقاء مع رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات أمس (الأحد)، أن العمل من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب هذا الأسبوع.

وأضافت أن مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية.

وذكرت الرئاسة أن صالح التقى في قصر السلام في بغداد رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات، واستمع إلى وجهات نظرهم بصدد الحراك الاحتجاجي ومطالبه، وكيفية العمل على أن يكون هذا الوضع الذي تعيشه بغداد وعدد من المحافظات مفتاحاً لعمل إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية ولمنظومة الحكم في البلاد.

وقال صالح إن الطابع السلمي للمظاهرات الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية يساعد على المزيد من العمل الجاد، والذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها.