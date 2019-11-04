شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة: أردوغان فرط في شرف تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، خلال لقاء مع الصحفيين في مقر حزبه، لغة خطاب الرئيس الأمريكي لنظيره التركي الذي تضمن «عبارات مهينة لتركيا» على خلفية تهديده أنقرة في حال إيذاء الأكراد قبل انطلاق عملية «نبع السلام» العسكرية في التاسع من الشهر الماضي.

واعتبر زعيم المعارضة أن الرئيس رجب أردوغان الذي صمت على إهانات ترمب، «عاجز عن حماية شرف تركيا»، مشدداً على ضرورة إلغاء أردوغان لزيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة طالما لم تعتذر الإدارة الأمريكية من تركيا، واصفاً خطاب ترمب بـ «الكارثي»، ووجه تساؤلاً إلى أردوغان: «هل سترد على هذا الخطاب بشكل يحمي شرف ومكانة الشعب التركي؟». ومن المقرر أن يلبي أردوغان دعوة من ترمب بزيارة الولايات المتحدة في الـ13 من الشهر الجاري، وفقاً لموقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الأحد)، فيما نقلت صحيفة «حرييت» التركية، عن أردوغان قوله: «سأحمل معي الرسالة التي أرسلها ترمب لي وسأعيدها إليه، ومعها الردُّ المستحق».

وأشار كليجدار أوغلو إلى أنه يتوجب على أردوغان عدم الذهاب إلى الولايات المتحدة إلا بعدما تعتذر الإدارة الأمريكية من الحكومة التركية بالطرق الدبلوماسة، وتوضح أن هذا الخطاب تجاوز الهدف المنشود وتشدد على احترامها المطلق للشعب التركي، معلقاً على عدم صدور تعليق على خطاب ترمب «هناك إدارة عاجزة عن حماية شرف تركيا».