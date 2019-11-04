ترامب يثق في فوزه بانتخابات 2020 ويؤكد: «الشعب الأمريكي لا يريد عزلي»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، مؤكداً أن الشعب الأمريكي "لا يريد عزله".

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها في فناء البيت الأبيض أمس الأحد، إنه على يقين تام بفوزه في الانتخابات المرتقبة، مشيراً إلى أن "لديه نتائج ممتازة في استطلاعات الرأي".

وأضاف "هناك موقف قوي في استطلاعات الرأي بشأن العزل، خاصة في الولايات المتأرجحة، أعتقد أنكم رأيتم ذلك. والولايات المتأرجحة لا تريد السماع عن ذلك، والناس لا يريدون السماع عن العزل".

وأكد ترامب أن من يريد التحدث عن العزل هم فقط "وسائل الإعلام الكاذبة والديمقراطيون الذين يعملون معها".

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ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية الرسمية للاستحقاق الرئاسي في عام 2020 في الثالث من فبراير المقبل بولاية آيوا، التي ستستضيف أول اجتماعات للناشطين الحزبيين في البلاد في إطار هذه الانتخابات، التي ستجري في الوقت الذي كثف فيه الديمقراطيون الضغط على ترامب، مبادرين بالتحقيق في مسألة عزله.

وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه أعضاء الحزب الديمقراطي، قد صادق في الـ 31 من أكتوبر الماضي على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية من التحقيق بشأن مسألة عزل ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري والذي يتهم من قبل معارضيه بسوء استخدام صلاحياته وتعريض أمن الولايات المتحدة القومي إلى الخطر.

وقال الديمقراطيون إن ترامب "مارس الضغط" على نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

وإذا دعّم مجلس النواب عزل ترامب، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون.

وبحب القانون الأمريكي، فإن إقالة ترامب لن تتم إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونجرس هذا الإجراء، الذي سيمثل، حال إقراره، أول سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.