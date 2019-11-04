شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى وفدى: الاقتصاد المصرى حقق طفرة هائلة.. وانخفاض التضخم خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر قورة، القيادى بحزب الوفد، إن الاقتصاد المصرى حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة لافتًا إلى أن مصر خلال آخر عامين حققت معدل نمو يزيد على 5%، وهو ما يبلور نجاح خطة الحكومة فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وقال قورة إن ارتفاع الاحتياطى النقدى وعودة السياحة البريطانية وانخفاض معدل التضخم كلها مؤشرات إيجابية على تعافى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظًا لقطاع السياحة.

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وتوقع قورة، أن تعود خطوط الطيران بين موسكو وشرم الشيخ للعمل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر بلد الأمن والأمان وكان هذا جليا فى القرار الأخير لبريطانيا بعودة خطوط طيرانها إلى القاهرة مرة أخرى.