شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس" يكشف تفاصيل صفقة مشبوهة للدوحة فى الاستثمار العقارى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن النظام القطرى ما زال يصر على إهدار المال العام في صفقات مشبوهة خارج الدولة؛ حيث يعمل تنظيم الحمدين على ترسيخ سياسات تتبناها دول راعية للإرهاب ويدعمها لصالحه.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الأيام الماضية شهدت إسدال الستار عن صفقة جديدة لشراء فندق "سانت ريجيس" بالولايات المتحدة الأميركية من شركة ماريوت للضيافة الدولية بمبلغ 310 ملايين دولار، من خلال جهاز قطر للاستثمار الجهاز السيادي القطرى.

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وأوضح موقع قطريليكس، أن الفندق يعد واحدًا من أبرز العلامات التجارية في نيويورك، تم افتتاحه في 1904 وبه أكثر من 200 غرفة، وتأتي الصفقة في إطار النشاط القطري المشبوه في مجال الاستثمار العقارى وتوسعة محفظة الصندوق السيادى فى هذا القطاع خاصة فى أمريكا.

وتابع موقع قطريليكس: افتتح الفندق رجل الأعمال جون جاكوب الرابع، ويتكون الفندق من 18 طابقًا، وبه أكثر من 200 غرفة للضيوف، ويتراوح سعر الليلة فى الغرفة بين 779 دولارًا و4 آلاف دولار، حيث كانت "ماريوت" قد استحوذت على الفندق فى 2016، بصفقة بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن جهاز قطر أتم صفقة في يوليو الماضي، مع مجموعة "دوجلاس ايميت" قيمتها 365 مليون دولار عبر شراكتهما العقارية المقدرة بمليارات الدولارات، ونجحت بالشراكة معها في الاستحواذ على مجمع "ذا جليندون" السكني في حي ويست وود الذي يضم 350 شقة ونحو 50 ألف قدم مربعة من المحلات التجارية.