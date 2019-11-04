شكرا لقرائتكم خبر عن لا يكتفى بقمع المعارضين.. أردوغان وحكومته ينتهكون الطبيعة فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الحكومة التركية تقدم مجددًا على انتهاك ضد الطبيعية، وهذه المرة في مدينة بورصا غرب البلاد ذات المساحات الخضراء.

وأضافت الصحيفة، التابعة للمعارضة التركية، أن الحكومة التركية غيرت من تصنيف حديقة سوجانلي للنباتات في بلدة عثمان غازي بمدينة بورصة من كونها محمية طبيعية إلى كونها منطقة تخضع للحماية المستدامة والاستخدام الخاضع للرقابة مما يفتح الطريق مستقبلا أمام البناء في المنطقة.

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وأوضحت صحيفة زمان، أن القرار الذي صدر عن إدارة حماية الثروات الطبيعية بوزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية دخل في 23 أكتوبر الماضي، حيز التنفيذ بنشره في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، حيث أتاح هذا التغيير إمكانية البناء والإعمار في الحديقة ومحيطها، ويتيح القرار بناء مساكن ومرافق سياحية محدود داخل المناطق المسجلة كمناطق خاضعة للحماية المستدامة والاستخدام الخاضع للرقابة.