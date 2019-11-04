العثور على جثة في المطرية.. والأمن يفرغ كاميرات المراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة بمساعدة الأهالي، اليوم الاثنين، على جثة رجل في أحد شوارع المطرية.

وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل في العقد الرابع من العمر، ولا يوجد معه إثبات للشخصية، وبفحص الجثمان تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

وبدأ رجال المباحث، بعدها في تفريغ كاميرات المراقبة بالشارع للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.‎​