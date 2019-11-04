محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة بمساعدة الأهالي، اليوم الاثنين، على جثة رجل في أحد شوارع المطرية.
وتلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل في العقد الرابع من العمر، ولا يوجد معه إثبات للشخصية، وبفحص الجثمان تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.
وبدأ رجال المباحث، بعدها في تفريغ كاميرات المراقبة بالشارع للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة في المطرية.. والأمن يفرغ كاميرات المراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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