اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين في قضية الاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف.

تستمع المحكمة خلال الجلسة لمرافعة دفاع المتهمين.

والمتهمون في القضية هم؛ ماجد غالب، وأمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميًا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أرضي الدولة بقيمة 336.66400 جنيه.