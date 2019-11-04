محافظ دمياط توزع جوائز بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مساء الأحد، فعاليات ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت سن ١٨ عامًا، بالصالة الرياضية المغطاة في مدينة رأس البر.

عقب انتهاء المبارايات النهائية لفردي ناشئات وناشئين، سلمت المحافظ الفائزة بالمركز الأول للناشئات اللاعبة هنا جودة بالنادي الأهلي، وكذلك الفائز بالمركز الأول للناشئين اللاعب مروان عبد الوهابي بالنادي الأهلي، كأس البطولة، كما سلمت الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى.

تسلمت الدكتورة منال عوض درع الاتحاد المصري لتنس الطاولة تقديرًا لجهودها ورعايتها الدائمة لكافة البطولات الرياضية، ورحبت بتنظيم تلك البطولات على أرض المحافظة، كما أكدت على ضرورة دعم جميع الفعاليات المتعلقة بالمجالات الرياضية المختلفة لما تمثله من أهمية بالغة لرعاية النشء والشباب.