عاصفة "آميلي" تحرم 140 ألف منزل في فرنسا من الكهرباء

هبت أولى عواصف الخريف على الواجهة الأطلسية لفرنسا، ولم تتسبب بسقوط ضحايا، لكنها حرمت 140 ألف مسكن من الكهرباء مع بحر هائج وطرق مقطوعة إثر هبوب رياح عاتية فاقت سرعتها 160 كلم في الساعة.
كما تعرض القسم الجنوبي الشرقي من فرنسا لأحوال جوية سيئة وفيضانات مفاجئة.
وهبت العاصفة "آميلي" على مرحلتين على الساحل الأطلسي لفرنسا، في الساعات الأولى من أمس الأحد ثم مجددا بعد الفجر.
وقال معهد الأرصاد الفرنسي: إنه تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 163 كلم في الساعة على ساحل كاب فيري (جنوب غرب) و146 كلم في الساعة في
كما هبت رياح بسرعة 121 كلم في الساعة فيمدينة بوردو، وأن العاصفة "تتحرك باتجاه الداخل وتضعف ببطء".
وفي الجنوب الغربي حرم نحو 140 ألف منزل من خدمات الكهرباء صباح أمس الأحد.
وتعطلت الحركة في العديد من محاور الطرق وخصوصا الثانوية بسبب سقوط أشجار. كما ألغيت أو أجلت رحلات عدة بالقطار.
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