الخروج من العباءة العربية إلى الطربوش

وكانت قطر تحفظت على بيان الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الذي أدان العدوان التركي على الأراضي السورية، شهر أكتوبر الماضي لتؤكد دعمها للعملية العسكرية في الشمال السوري التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد 200 ألف مدني.
وتستهدف تركيا القوات الكردية ممثلة في وحدات حماية الشعب الكردية، في توغلها العسكري بشمال شرق سورية الذي بدأته في شهر أكتوبر الماضي.
وبعد أيام من الهجمات التركية، هدأ الوضع على الحدود بعد اتفاق بين أنقرة وموسكو، انسحبت بموجبه القوات الكردية من المنطقة، التي تشهد حاليا دوريات عسكرية تركية وروسية مشتركة.
وقالت موسكو إن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت حتى 30 كيلومترا على الأقل من الحدود التركية وفقا للاتفاق، لكن أنقرة عبرت عن تشككها، ولم تستبعد إمكانية شن هجمات جديدة إذا بقي أعضاء من الوحدات في المنطقة.
وتصنف تركيا وقوى غربية أخرى، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، كما تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا له داخل الأراضي السورية.
وبعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في السادس من أكتوبر سحب قواته من شمال شرق سورية، شنت تركيا وفصائل سورية حليفة هجوما عبر الحدود، وسيطرت على مدينة تل أبيض وشريط بامتداد 120 كيلومترا تقريبا على الحدود.
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