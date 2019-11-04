مشاركة سعودية في التمرين البحري الدولي imx19

شاركت القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات imx19، الذي انطلقت فعالياته أمس من قيادة البحرية المركزية الأميركية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي. وكان في استقبال القوات البحرية المشاركة في التمرين الملحق العسكري السعودي في مملكة البحرين العميد الركن فهد الثنيان، الذي أوضح أن الأهداف المشتركة للتمرين هو تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة. مشاركة المملكة تعزيز العلاقات الدولية إدامة العمل المشترك مع 56 دولة و7 منظمات يُنفَّذ التمرين على مرحلتين Advertisements 01 التدريب النظري والأكاديمي 02 إجراء مناورات لردع أي تهديد للملاحة الدولية



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