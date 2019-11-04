4 قتلى في هجوم شمال بوركينا فاسو

قتل أربعة أشخاص، بينهم النائب عن مدينة جيبو في شمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد، في كمين وفق مصادر متطابقة.

وقال مصدر إداري أن "النائب عن جيبو (أومارو ديكو) وثلاثة من رفاقه قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرابة الساعة 12,00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) عند تقاطع جيبو نامسيغويا".

وأفاد مصدر أمني أن "سيارة النائب تعرضت لكمين في قرية غاسكيندي"، موضحاً أن القتلى الثلاثة الآخرين هم "سائق النائب وقريب له وموظف في البلدية".

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وفي 27 أكتوبر، قتل 15 مدنياً في منطقة سوم بايدي مسلحين ما دفع سكاناً إلى الفرار نحو جيبو.

وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو خمسة أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش الإرهابي.

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