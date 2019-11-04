قتل أربعة أشخاص، بينهم النائب عن مدينة جيبو في شمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد، في كمين وفق مصادر متطابقة.
وقال مصدر إداري أن "النائب عن جيبو (أومارو ديكو) وثلاثة من رفاقه قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرابة الساعة 12,00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) عند تقاطع جيبو نامسيغويا".
وأفاد مصدر أمني أن "سيارة النائب تعرضت لكمين في قرية غاسكيندي"، موضحاً أن القتلى الثلاثة الآخرين هم "سائق النائب وقريب له وموظف في البلدية".
وفي 27 أكتوبر، قتل 15 مدنياً في منطقة سوم بايدي مسلحين ما دفع سكاناً إلى الفرار نحو جيبو.
وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو خمسة أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم "داعش الإرهابي.
اقرأ أيضاً... إرهابيون يعدمون 3 مدنيين بدم بارد في بوركينا فاسو
كانت هذه تفاصيل خبر 4 قتلى في هجوم شمال بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.