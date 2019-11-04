كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يطالب بكشف هوية الشخص الذي قد يؤدي لعزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم السبت، بالكشف عن هوية الشخص، الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

وجاء طلب الرئيس الأمريكي، في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، مهاجمين مصداقيته.

وكان ذلك الشخص، الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب: "لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه، ووسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديموقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا النقاب عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل".

ويتم التحقيق حاليا فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا، لدفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية بايدن وابنه هانتر.

وقال مارك زيد، محامي الشخص الذي أبلغ بالقضية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في وقت سابق من اليوم، إن موكله قدم عرضاً مباشراً للمشرعين الجمهوريين للإجابة على أسئلتهم كتابياً.

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