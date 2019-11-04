إقليم الحسيمة.. خطر انهيار مسجد في جماعة بني حذيفة يهدد سلامة المصلين

دقت ساكنة جماعة بني حذيفة، يوم الخميس الماضي، في إقليم الحسيمة، ناقوس الخطر بسبب وجود مسجد في دوار احدوثن آيل للسقوط في أي لحظة.

ونقلت مصادر إعلامية محلية صورا تظهر بجلاء تشققات في جدران المسجد وفي أرضيته، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في انهياره على رأس المصلين في أي لحظة، خصوصا أن المنطقة الموجود فيها معرضة للزلازل.

وأضافت المصادر ذاتها أن المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق لها أن أغلقت المسجد المذكور عام 2010، بسبب تهديده لحياة المصلين، ووعدت ببناء مسجد آخر في المنطقة، إلا أنها لم توف بذلك، ما اضطر السكان إلى التطوع لإصلاحه بعد سنوات من الإغلاق.